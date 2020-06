Zodpovedne nezodpovední Slováci

Koronavírus a reakcia Slovákov na súčasnú situáciu. Jedna strana, ktorá je zodpovedná a druhá, ktorá ...

Ako svoj prvý blog som sa rozhodol napísať o mojom názore ohľadne koronavírusu a reakcie Slovákov.

V prvom rade musím za seba pochváliť skvelú bilanciu denných nakazených/počet vyliečených. Tieto ukazovatele nie sú náhodné a naozaj počas "najhoršieho" obdobia sme boli disciplinovaní a zodpovední. Rúška boli všade, antibakteriálne gély a spreje rovnako v každom obchode. Detské ihriská zavreté rovnako aj domovy dôchodcov.

Vďaka týmto opatreniam "zbierame ovocie" !!

Druhá vec, ktorá ma zaráža je reakcia ľudí po uvoľnení opatrení. Vykrikujú a rozčuľujú sa nad zatvorenými hranicami, zatvoreným fitnescentrám a posilňovniam, kúpaliskám a pod. Nie som obhajca Matoviča, ani som ho nevolil ale myslím, že túto situáciu zvláda dobre.

Igor Matovič - premiér (Tasr)

Kritika na pána premiéra ma robí smutným a nahnevaným zároveň. Ľudia si absolútne neuvedomujú váhu a logiku svojich slov. Viackrát som čítal názor typu:

"Iný štát ma oveľa viac denných nakazených a majú otvorené všetko resp. oveľa viac ako my"

No a práve preto majú viac nakazených, že bezhlavo otvárajú !! My otvárame pekne postupne podľa odporúčaní epidemiológov a čísla ukazujú, že sa nám darí. Ja osobne robím v sektore "obchod/predaj" a sám vidím, že ekonomika sa "nadychuje". Samozrejme nie je na úrovni pred koronavírusom, ale ide to k lepšiemu. Žiaľ, veľa ľudí chce okamžité otváranie hraníc a opatrení ale neuvedomujú si obrovské riziko.

Stačí sa pozrieť na oveľa viac vyspelé štáty. Väčšina by chcela byť v situácii akej sme my. Naozaj by bolo bezhlavé a absolútne nezodpovedné všetko pootvárať a začať žiť ako predtým. Sám mám kúpenú dovolenku v zahraničí a neviem, či sa tam dostanem, ale zato nebudem nadávať a kričať na premiéra alebo epidemiológov nech pootvárajú hranice lebo ja mám dovolenku a mám v tom peniaze.

Slovensko má vyše 5 miliónov obyvateľov a nedá sa každému vyhovieť. Ale som absolútne presvedčení, že ani vedúcim štátu nejde o to, aby robili ľuďom napriek. Fitnescentrá a posilňovne, kde sa vírus cíti ako doma a šíri sa bleskovo, tiež nemôže očakávať, že sa pootvárajú v prvom uvoľnení a všetko bude ako predtým. Ľudia si musia uvedomiť, že nie preto boli zavreté aby uškodili majiteľom. Napríklad tu by som ale prijal väčšiu pomoc od štátu.

Ohľadne názoru, že "Vírus Covid-19 je len obyčajná chrípka" je škoda aj niečo vysvetľovať. Stačí aby ten daný človek prišiel o blízku osobu a názor by zmenil. Hovorí sa, že človek vie byť empatický, múdry a vie rozmýšľať. Veď hlavu nemáme iba na to aby nám nepršalo do krku. Musíme si uvedomiť, že táto situácia je pre nás nová. Ako pre pracujúci ľud, tak aj pre ľudí vo vedení štátu a musíme uznať, že si vedieme veľmi dobre.

Už naozaj nebuďme deti a nekričme slová, ktoré nemajú logiku a nekopme okolo seba lebo sa nás nejaké opatrenie dotklo. Každého sa dotklo !!! Postavme sa k tomu naozaj zodpovedne a každým dňom budeme bližšie k starým časom.