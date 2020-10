HOAX a dnešná doba

V poslednom čase sa roztrhlo vrece s falošnými správami a hoax-ami a čo je najhoršie, že ich ľudia berú čím viac vážne.

V dnešných časoch nezažívame najlepšiu dobu. Ľudia sú podráždení, nervózni a pod. Žiaľ, tieto časy produkujú čím viac falošných správ, ktoré viac a viac provokujú ľudstvo. Facebook je najväčším médiom, kde sa tieto správy vyskytujú. Som rád, že niektoré denníky sa tým už zaoberajú a rovnako aj Polícia Slovenskej republiky.

Fake News (https://pixabay.com/sk/)

Neviem, či ľudia vymýšľajú dané informácie aby boli aspoň na chvíľu populárni, alebo či sú zaplatení alebo sa len potrebujú cítiť dôležito.

Hlavným znakom týchto Hoax-ov je, že väčšinou autor falošných správ len napíše senzáciu a ďalej už správu nekomentuje. V komentároch sa len kopia rozhorčené odpovede podvedených ľudí. Zbytočne v nich vyvolávajú iba nervozitu a stres.

Ďalším znakom je text typu "Počul som od kolegu že, ...", "Môjho otca sused povedal, že ..." , "Otca bratov koňov pes bla bla" a podobne. Ľudia! Už naozaj Vám takéto argumentácie stačia aby ste uverili týmto správam? Naozaj sú niektorí tak slabo mysliaci jedinci, že im toto stačí aby uverili?

Nasledujúci znak je, keď autor napíše veľkými "JE TO OVERENÉ" bez konkrétneho dôkazu. Odporúčam veriť len naozaj overeným informáciám zo zdrojov, odkiaľ to čerpá. Aj ten zdroj ale musí byť dôveryhodný.

Teraz keď sa do toho pustila Polícia Slovenskej republiky, tak vyhlásila, že pri overovaní ľudí, ktorí tieto bludy píšu, ani jeden z nich nemal informácie overené. Len to počuje od niekoho a okamžite to púšťa ďalej na internet. Absolútne zbytočne sa vyvoláva len nervozita a stres.

Z môjho pohľadu tomu pomôže iba absolútna ignorácia týchto správ. Dostatočne vzdelaní ľudia alebo ľudia so základnou inteligenciou by mali pochopiť, že v dnešnom svete sa neovereným informáciám veriť nedá.

Tieto správy tu boli hlavne počas volieb (pravdepodobne zaplatení politickou stranou) a teraz počas pandémie + pred celoplošným testovaním. Navrhoval by som extrémne finančné pokuty, ktoré by sa vrátili autorom ak by sa ukázalo, že to čo písali je alebo bola pravda.

Zistenie policajtov po návšteve jedného zo šíriteľov:

Vyjadrenie policajtov po návšteve jedného zo šíriteľov (https://www.cas.sk/clanok/1044708/peter-na-internete-siril-sialeny-hoax-o-covide-19-s-tymto-neratal-)

Príklady Hoax-ov:

neuvádzam konkrétnych ľudí, ktorí to písali ale všetky sú z Facebooku.

Príklad Hoax-ov (Facebook)

Mier.