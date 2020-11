Ľudia nie su zlí, len ľudstvo je príšerné

Požičal som si názov pesničky od IMT Smile pretože dnešná situácia sa k nej absolútne hodí. Znechutenosť a sklamanie z ľudí je presne pocit, ktorí zažívam posledné obdobie.

Chcel by som sa vyjadriť ohľadne momentálnej situácie na Slovensku. Áno, možno veľa ľudí so mnou nebude súhlasiť ale je to môj osobný názor podložený faktami. Tými faktami myslím príbehy ľudí, ktorí túto pliagu prežili a zažili a nie hoaxami z Facebooku, ako žiaľ veľká časť ľudí.

Na začiatku, keď celá pandémia začala som nebol presvedčený o jej závažnosti. Myslel som si, že sa jedná o možno silnejšiu chrípku. Napriek tomu som dodržiaval nariadenia nosiť rúška, dezinfikovať ruky. "Neremcal" som aj napriek tomu, že som to bral možno ľahšie.

Počas druhej vlny sa ale stali prípady, ktoré mi zmenili názor. Začali pribúdať obete, žiaľ aj v mojom okolí. Názor a skúsenosť právnika, ktorý pôsobí v mojom bydlisku, mi ešte viac otvoril oči. Jeho blízky rodinný príslušník pracuje ako doktor v Taliansku. Spomína, že v časoch, keď to bolo u nich kritické, tak museli chodievať k psychiatrovi každý druhý deň, niektorí ešte aj teraz pretože to bolo na nich veľa. Denno denne videli zomierať ľudí a čo najhoršie, museli sa rozhodovať koho odpoja od prístrojov a o koho život budú bojovať ďalej. Myslel som si, že je to výmysel médií ale je to krutá pravda. Tieto časy majú krutý dopad na psychiku práve na ľudí, ktorí sú v prvej línii, čiže doktorov. Sú videá priamo od lekárky ako sa snaží pacient len nadýchnuť a ako bojuje. My to berieme ako samozrejmosť ale pacient priamo bojoval o každý nádych, lebo každý jeden mohol byť posledný. Žiaľ, pri veľa prípadoch aj bol.

Ďalší prípad je tiež v mojom okolí, kde sa jeden môj známy nakazil koronavírusom. Jeho výpoveď: "Prvé 3-4 dni zvýšená teplota a následne absolútna vyčerpanosť, bolesť pri každom pohybe, a po 10 metroch na toaletu a späť dýchavičnosť a lapanie po dychu." Po prejdení 10. metrov !!! Dokonca sa vyjadril, že myslenie človeka sa značne spomalí. Jeho veľmi blízky bol 4-5 dní medzi životom a smrťou a je veľká pravdepodobnosť, že ho to poznačí do konca života. Ďalší jeho blízky dokonca zomrel na Covid-19.

Korona (pixabay.com)

Sám som bol 2 týždne v karanténe lebo osoba s ktorou žijem mala príznaky korony. Jedlo sme dostávali od rodičov k dverám a maximálne, čo sme mohli spraviť je im zakývať z balkóna. Je to veľmi zlý a smutný pocit a nechcem si ani predstaviť ako by to bolo opačne, že by mali príznaky nebodaj ochorenie rodičia.

Čo ma ale znechucuje je správanie Slovákov. Vadí im, že sa musia dať otestovať AG testom. Vadí im, že musia stáť 1-2 hodiny v rade. Vadí im pomaly všetko, čo ich vytrhne z ich komfortnej zóny. No a čo, že nakazia svojich blízkych. Im vadí, že musia zdvihnúť zadky a niečo spraviť. Beriem to za absolútnu nezodpovednosť voči svojim blízkym a okoliu. Áno, AG test nie je 100 %-tný ale to nikto ani netvrdil !! Odhalí ale vysoké % infekčných prípadov, ktorí podaním si kľučky, ruky alebo pobytom vo výťahu vedia nakaziť ostatných. Ale aj to je niečo !!

Áno klasický PCR test je presný ale je finančne nákladnejší a časovo nereálny. Výsledok by sa človek dozvedel možno za mesiac pretože Slovensko na to nemá kapacity, rovnako aj krvné testy na prítomnosť protilátok. Ešte raz pripomínam, viem, že AG test nie je 100%-tný ale lepšie ako každý deň čakať na tisícky nových prípadov a desiatky úmrtí.

Trocha ma aj sklamalo, že nebude celoplošné testovanie na celom Slovensku. Ja by som bol určite za. Tento názor tiež nie je populárny medzi väčšinou ľudí ale keď chcem navštíviť rodičov alebo známeho chcem vedieť, či nie som infekčný. A som ochotný stáť a čakať na výsledok znova !!

Mimochodom týmto nechcem podporovať terajšiu vládu, no ani ju kritizovať !! Tí, ktorí najviac vykrikujú by sa mali postaviť pred ľud a navrhnúť iné, lepšie riešenie momentálnej situácie. Pretože nadávať na Matoviča, Mikasa a spol. dokáže každý. Si myslíte, že keď nastúpi iná vláda tak z ničoho nič pandémia skončí? To teda nie. Nadávanie aký je Matovič k*k*t nemá žiadnu váhu, čiže sa rovná nule. Ak budú konkrétne a reálne riešenia, potom nech príde nová vláda.

Nechcem na nikoho nadávať, kto má iný názor len nech má ten názor váhu. Takisto nebudem nadávať na Matoviča, ktorý toho má tiež určite plné zuby a takto si rolu premiéra určite nepredstavoval.

P.S. tento článok nie je nikým zaplatený, je to môj osobný názor na dianie v poslednom období, prípady v článku sú reálne, nemám zapotreby si vymýšľať. Načo by som to robil.

Mier.